Liguria il grillino Pirondini si ritira | sosterremo Orlando

(Di domenica 1 settembre 2024) Genova, 1 settembre 2024 – In anticipo di qualche ora sulla scadenza dell’ultimatum lanciato dal dem Andrea, qualche sera fa intervistato da Qn alla festa dell’Unità di Bologna, il candidato in pectore del Movimento 5Stelle in Regione, Lucaha annunciato che i grillini sosterranno. Si chiude quindi la querelle che per giorni ha tenuto banco, diventando un caso nazionale. “Dopo numerosi confronti sui temi comuni – sono le parole del 5Stelle - la candidatura di Andreaè risultata essere l'opzione più condivisa nella coalizione. Lo ringrazio: sia io che l'intero M5S loconvintamente e lealmente”.