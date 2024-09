La festa dello sport cresce | Tante gare e divertimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Sarà unacon i fiocchi quella che verrà organizzata quest’anno". Per volere dell’assessore di riferimento, Fabio Senzacqua, il quale spinto dall’entusiasmo per il successo registrato dall’edizione 2023, la decima, ha manito l’intenzione di farre sempre di più l’evento allo scopo di promuovere le societàive sangiorgesi e le discipline praticate. I giorni divengono portati a tre: il 6,7 e 8 settembre. Il 6 e il 7 in programma tornei di volley, basket e tennis con la partecipazione di amministratori locali. Domenica 8 settembre a partire dalle ore 15 nel tratto centrale del lungomare si potrà trascorrere un pomeriggio di, socializzazione e condivisione, durante il quale vi sarà la possibilità di provare una delle oltre 20 disciplineive o assistere alle dimostrazioni delle associazioni coinvolte.