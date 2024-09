Germania voto-choc | la destra di AfD sfonda il 30% Terremoto-Hocke la sinistra crolla ovunque

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Svolta storica in: Alternative fur Deutschland ha vinto per la prima volta le elezioni locali in Turingia, mentre la formazione di estremaè impegnata in un testa a testa con i cristiano-democratici della Cdu in Sassonia, l'altro land chiamato al. Una sorpresa è il Bsw, il partito nato dai dissidenti della estremaLinke che potrebbe diventare la terza forza in entrambi gli stati federali. Secondo i dati raccolti dalla Faz, lacon scarsi risultati per i tre partiti della 'coalizione semaforo' composta da socialdemocratici, verdi e liberal-democratici. Secondo le prime proiezioni, in Turingia l'AfD con il 33,5% dei voti ha nettamente staccato la Cdu, secondo partito con il 24,5%. In Sassonia la Cdu è di poco avanti all'ultra: 32% contro il 31,5%.