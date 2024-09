Fermato da vigilante 34enne ingerisce droga e muore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli (Salerno) a chiarire le cause del decesso di un. L’uomo, tossicodipendente e già noto alle forze dell’ordine, ha perso la vita nella serata di ieri, dopo aver ingerito una sostanza, verosimilmente, stupefacente. Il fatto è avvenuto in località Sorvella, a Capaccio Paestum (Salerno), all’esterno di un’abitazione in costruzione. Il, che aveva con sé un martello con il quale pare stesse tentando di compiere un furto, è stato sorpreso da unprivato. Temendo probabilmente di essere sottoposto a ulteriori controlli, ha ingerito la sostanza che aveva con sé. Poco dopo ha avvertito un malore che non gli ha lasciato scampo. Ilha subito allertato il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.