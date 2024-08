Toscana torna la Domenica al Museo Ecco i luoghi dove si entra gratis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze, 31 agosto 2024 - Nuovo appuntamento il 1 settembre con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la primadi ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti deidella cultura statali della Direzione regionale Musei nazionalidel Ministero della Cultura diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative. FIRENZE A Firenze si potrà visitare il MAFarcheologico nazionale di Firenze in piazza S.S. Annunziata, ore 8.30-14 (ultimo ingresso ore 13.15); il Cenacolo di Andrea del Sarto via di San Salvi, 16 ore 8.15-13.50; il Parco di Villa il Ventaglio ore 8.15-18.30; il Giardino della Villa medicea di Castello ore 8.30 - 18.30 (ultimo ingresso 18.