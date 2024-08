Serie B 2024 25 - Diretta Esclusiva DAZN 4a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Per la quartadiBKT,annuncia che il match Sassuolo-Cremonese, in programma sabato alle 20:30, sarà visibile anche in modalità gratuita. Nel precedente turno, dopo il pareggio con il Bari, i neroverdi hanno rallentato la loro conquista alla parte alta della classifica. I grigiorossi invece, hanno incassato la loro seconda sconfitta del campionato contro il Palermo. Il confronto diretto tra le squadre di Grosso e Stroppa sarà cruciale per guadagnare punti preziosi e imprimere una svolta al loro inizio stagione.Gli appassionati dellaBKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità diFanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati.