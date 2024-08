Pattinaggio di figura Noemi Tali e Noah Lafornara vincono nello Junior Grand Prix

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) È solo il 31 agosto, ma ildiano ha già scritto una pagina di storia importantissima.hanno infatti vinto la gara della danza sul ghiaccio in occasione della prima tappa del circuito2024-2025, rassegna conclusasi quest’oggi a Riga, in Lettonia. Gli azzurri, che avevano già chiuso al primo posto di un’incollatura la rhythm dance, hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza nella danza libera, ottenendo il miglior riscontro sia nel tecnico che nelle componenti del programma guadagnando un grado di esecuzione positivo in tutti e sette gli elementi del layout: ottima in tal senso la trottola d’insieme, chiamata di livello quattro come il sollevamento curve combinato con rotazionale e la serie di twizzles (livello 3 per la dama, livello 4 per il cavaliere).