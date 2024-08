MotoGP Bagnaia terzo in qualifica ad Aragon | Poco grip così non va bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo le qualifiche del Gran Premio di2024. Il pilota della Ducati ha chiuso alposto, alle spalle di Marc Marquez e Pedro Acosta e appena davanti al rivale nella lotta al Mondiale Jorge Martin. “Abbiamo preso otto decimi da Marquez, non vaanche se partire in prima fila è sempre importante – spiega “Pecco” – La Sprint sarà tosta, cercheremo di lavorare per recuperare qualcosa ma standole cose Marquez sembra possa vincere con secondi di vantaggio. La moto scivola parecchio, in due punti della pista perdo sei decimi e non posso essere contento. Il, il principale obiettivo deve essere arrivare davanti a Martin.” GP2024: LA GRIGLIA DI PARTENZAinad: “non va” SportFace.