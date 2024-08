Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia | Il ministro voleva farle organizzare il G7 della Cultura a Pompei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024) La strana storia die dell’influencer (non) nominata sua consulente si ingrossa.risponde alle critiche e punta l’indice contro lo staff del ministero. Che a suo dire non l’avrebbe mai incontrata. Lei pubblica invece le immagini delle chat con uno dei membri del cerchio magico del. Tutto è cominciato martedì 27 agosto, quandoin un post su Instagram ha ringraziatoper la nomina a «consigliere delper i grandi eventi». Poi è arrivata la smentita del dicastero. Il Partito Democratico e Italia Viva hanno presentato due interrogazioni per chiedere chiarezza, anche per il curriculum non idoneo. Ma intanto Il Foglio, che ha parlato per primo del caso, dice oggi chedoveva gestire il G7