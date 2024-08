Drive Angry | dal cast al finale tutte le curiosità sul film con Nicolas Cage

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024): dalallesulconNegli ultimi anni sempre più impegnato a partecipare aquanto mai folli o ricchi di elementi surreali, l’attoreha saputo reinventarsi ottenendo il rispetto e le attenzioni di una nuova generazione di spettatori. Tra i titoli più celebri di questo filone vi sono Io, Dio e Bin Laden, Mom and Dad, Mandy e Il colore venuto dallo spazio. Prima di questi è però venuto, nel 2011,(qui la recensione),d’azione con elementi soprannaturali e dalle atmosfere decisamente dark. A dirigerlo vi è Patrick Lussier, già noto per opere come Dracula’s Legacy – Il fascino del male e San Valentino di sangue 3D. Al centro di questo nuovo progetto vi è un epico scontro tra Bene e Male, con l’intromissione di forze ultraterrene provenienti dall’inferno.