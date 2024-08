Alla scoperta della storia Boom di turisti agli scavi Gli archeologi in diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Un successo l’afflussosl sito di Santa Maria in Padovetere. Solo lo scorso finesettimana sono state più di 170 le persone che sabato e domenica hanno scelto di vedere dal vivo glidell’Università Ca’ Foscari di Venezia durante lo scavo al sito di Santa Maria in Padovetere. Un’occasione unica per i partecipanti alle visite guidate, che hanno potuto ammirare i risultaticampagna di scavo 2024 sulla villa di epoca romana rinvenuta presso il sito, così come sull’area cimiteriale tardoantica.