Sharon Verzeni svolta sul caso | fermato un italiano

(Di venerdì 30 agosto 2024)nelle indagini per l'omicidio di, la 33enne uccisa a coltellato via Castegnate a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Un mese dopo il delitto, è statoun uomo: si tratta di unche gli inquirenti sospettino c'entri con l'omicidio di. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto) sulunNella notte del 29 agosto, un importante sviluppo è avvenuto neldell'omicidio di. I Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bergamo, hannoun, disoccupato, che al momento sarebbe il principale sospettato dell'omicidio.