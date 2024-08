L’ho uccisa senza motivo l’assassino di Sharon Verzeni avrebbe confessato

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo un mese esattoun nome e un cognome l’omicida di, la 33ennenella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Per i carabinieri esisterebbero gravi indizi di colpevolezza sulla persona di Moussa Sangare, trentunenne nato in Italia da genitori di origini centro africane, residente a Suisio, un comune poco distante dalla scena del delitto. L’uomo, peraltro, come trapela dalle prime indiscrezioni,reso una piena confessione di fronte agli investigatori, affermando di aver ucciso” e di non conoscerla.