L' anello era finito nella Senna durante la cerimonia di apertura e Chiara Bontempi l' aveva presa malissimo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prima la fede nuziale persa, poi il calcolo renale e i dolori lancinanti che gli hanno impedito di lottare per l’oro. No, le Olimpiadi di Parigi 2024 non saranno certo un ricordo dolce per Gianmarco Tamberi. A distanza di una ventina di giorni dalla chiusura della rassegna a cinque cerchi, il saltatore in alto prova a mettersi alle spalle un periodo a dir poco complicato. Come? Andando a Roma per partecipare (e provare a vincere) il Golden Gala. Ma, prima di scendere in pista, il campione azzurro ha un altro impegno, altrettanto importante: andare in gioielleria per ricomprare la fede nuziale. Anche perché a “trascinarlo” ci pensa la moglie