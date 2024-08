La puntura della zanzara si rivela mortale lo stato | Non uscite di casa la sera

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un uomo ha perso la vita per ladi una, loinvita la popolazione a chiudersi dentronelle oreli La storia di Perry, un cittadino americano di Hampstead, nel New Hampshire, èmotivo di terrore per tutti i residentizona. La sua morte, inizialmente inspiegabile, ha portato chi di dovere a prendere le giuste precauzioni onde evitare conseguenze gravi. Il fatto risale allo scorso 12 agosto quando èricoverato in ospedale per un grave problema al sistema nervoso centrale. Per giorni sono state condotte analisi e ricerche, ma non risultavano patologie particolari e le sue condizioni non trovavano spiegazione. Non è stata sufficiente una settimana, il 19 agosto Perry ha perso la vita per cause che, fino a qualche giorno fa, sembravano essere sconosciute. Un uomo muore dopo ladi una(Pixabay) – Notizie.