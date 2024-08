Il cambio della guardia nella Bloodline

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) La settimana scorsa, durante il classico episodio di Smackdown (l’ultimo in terra Americana prima dell’approdo in Europa), laha rimodulato il suo assetto da campioni. Solo Sikoa, sempre più padre/padronestable, ha deciso di riassegnare i titoli di coppia ai fratelli Tongani, esautorandocintura colui il quale aveva contribuito a conquistarla, Jacob Fatu. Non che quest’ultimo avesse bisogno di tali riconoscimenti, anzi, è forse il membro del gruppo più impressionante in termini di capacità sul ring e personaggio, ma questa decisione di “devolvere” la cintura in maniera del tutto arbitraria non mi è piaciuta affatto. Il criterio a cui ci siamo abituati in WWE, ma a dire il vero un po’ ovunque ci sia competizione, è che, i trofei, si conquistano sul ring. Non si diventa campioni per grazia ricevuta.