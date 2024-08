Gli alluvionati dell’Emilia-Romagna e i risarcimenti | A me 181 euro per 15 mila ma c’è chi non ha avuto nulla

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si chiama Agri-Cat la srl di Ismea per gestire i danni da alluvione. Ha una dotazione di 350 milioni ma soltanto due dipendenti. L’azionista, naturalmente, è il governo. Ovvero il ministero delle Politiche Agricole di Francesco Lollobrigida. E proprio con Agri-Cat se la prendono gli agricoltoriper chiedere i soldi dell’alluvione del 2023. Tra questi c’è Gianni Fagioli, proprietario del podere I fondi a Centoforche sull’appennino forlivese. Ha chiesto danni per 60: «Ho perso l’agibilità della strada, l’accesso al podere, gli attrezzi; il collasso del crinale ha trascinato piante, la recinzione, il sistema di irrigazione». E non ha ricevuto un soldo, spiega a Repubblica. GliUna storia peggiore di quella di Stefano Mordini, che a fronte di 30chiesti, ne ha presi 13,84.