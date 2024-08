Conferito al Cardinale Giuseppe Petrocchi il Premio del Perdono 2024 per la sua Dedizione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'Aquila - Questa mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo Margherita, si è tenuta la Cerimonia di conferimento del prestigiosodel. Il sindaco dell’Aquila e Presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, ha consegnato il riconoscimento al, esprimendo gratitudine per il suo instancabile impegno a sostegno della rinascita della città e per il contributo fondamentale nell'assicurare la partecipazione del Santo Padre alla Perdonanza celestiniana. Durante la cerimonia, il sindaco Biondi ha sottolineato l'importanza delcome strumento indispensabile per il raggiungimento della pace, in un contesto globale caratterizzato da conflitti e tensioni.