Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 16 | 30

DEL 29 AGOSTOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL'ATTENZIONE PER CHI E' IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONESUD: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO IL TRAFFICO E' BLOCCATO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE AL KM 578 TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE, INCIDENTE QUESTO CHE AL MOMENTO NON CREA DISAGI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PRUDENZA INFINE PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO DA POCO SULL'AURELIA, CON CODE TRA VIA ACQUAFREDDA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA'.