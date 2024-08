Via Bergamo si è fatta più bella Riqualificato anche l’ultimo tratto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Vista in prospettiva, oggi viaapparecome non mai, con un aspetto coerente e grazioso di strada e marciapiedi lastricati da cima a fondo che la rendono ancor più pittoresca e accogliente. Sono stati completati l’altro ieri pomeriggio i lavori che l’hanno vista chiusa, per ilfinale compreso dal civico 28 al civico 32f (fino all’incrocio con via Canova), dal 17 giugno, finalizzati proprio a riqualificare i marciapiedi e il manto stradale, con l’obiettivo di renderli coerenti con il resto della via. Ora, grazie all’intervento appena concluso,ilfinale ha una nuova pavimentazione stilisticamente amalgamata con l’ambiente circostante, per una riqualificazione che ha coperto in tutto una superficie di circa 685 metri quadrati.