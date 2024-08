Tonali è tornato in campo | 62 minuti di classe ha anche sfiorato il gol Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ieri èin, dopo la lunga squalifica per scommesse. Il centrocampista del Newcastle ha offerto un’ottima prestazione. La sua squadra ha vinto ai rigori in Coppa di Lega contro il Notthingam Forest. Ilscrive del ritorno diin: “Questi sono i momenti che Sandrodeve aver sognato durante questi 10 mesi di solitudine, con in più la tensione dei rigori finali (lui era già uscito, ndr). La lunga attesa per indossare la maglia bianconera sarà sembrata un’eternità, ma qui, al City Ground, è sembrato quasi come se il calciatore ingaggiato per 53 milioni di sterline non fosse mai stato via“.ha offerto una prestazione di, spesso senza sforzo, a centroed è stato il giocatore di spicco del Newcastle quando la sua squadra ha vinto dopo i rigori“.