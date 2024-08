Pronostici Napoli-Parma e terza giornata Serie A 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024)A – L’acquisto di Romelu Lukaku, nuovamente alla corte di Antonio Conte, rappresenta un salto di qualità per il reparto offensivo del, già proiettato alla gara interna contro l’impavido. Oltre al match del Maradona, idi Superscommesse accendono i riflettori sui tre grandi appuntamenti delladiA: Inter-Atalanta, Juventus-Roma e Lazio-Milan.A –: 1 + Over 1.5I tifosi delattendono impazientemente l’esordio di Lukaku con la maglia azzurra, anche se contro ilil gigante belga potrebbe partire dalla panchina. I partenopei hanno vinto la prima partita di campionato giocata in casa e sembrano aver trovato fiducia e gioco. Inoltre, sia ilche ilhanno chiuso le prime due giornate con l’Over 1.5. Dunque, il consiglio di Superscommesse é l’esito 1 + Over 1.5.Inter-Atalanta: Over 2.