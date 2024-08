Peaky Blinders | Barry Keoghan la star di Saltburn si unisce al cast del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 29 agosto 2024), attore candidato all’Oscar, si è ufficialmente unito aldell’attesissimodi Netflix, per la regia di Tom Harper, su una sceneggiatura del creatore dell’omonima serie tv, Steven Knight. La notizia che ladie Gli spiriti dell’isola affiancherà Cillian Murphy (che tornerà nei panni del carismatico Tommy SHelby) nel progetto è stata divulgata in esclusiva da Deadline. Recentemente, è stato riportato che anche Rebecca Ferguson sia entrata a far parte della squadra, anche se i ruoli dei due interpreti restano ancora strettamente riservati. Il lungometraggio è il seguito dell’amata serie ideata da Steven Knight, il quale ha lasciato intendere che la storia sarà ambientata durante la seconda guerra mondiale, promettendo un atro epico capitolo della saga sulla famiglia Shelby.