Paralimpiadi 2024 via oggi alle gare | gli Azzurri del nuoto e del ciclismo su pista puntano le finali

(Di giovedì 29 agosto 2024) Parigi, 29 agosto– Saranno gli atleti del badminton, del, delsu, del tennistavolo, del tiro con l’arco e del tennistavolo ad aprire la XVII edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi9, sui campi gara dell’Invalides, esordiranno gli atleti del tiro con l’arco, con Asia Pelizzari e Daila Dameno impegnate nell’Individuale femminile W1, Paolo Tonon nell’Individuale maschile W1.13 sarà la volta di Eleonora Sarti e Giulia Pesci nell’Individual Compound Open femminile. Prime frecce anche per Stefano Travisani, argento a Tokyo 2020 nel Mixed Team in coppia con Elisabetta Mijno, nell’Individual Recurve Open maschile.17, per l’Individual Compound Open maschile, in gara Matteo Bonacina, mentre nell’Individual Recurve ci saranno Veronica Floreno ed Elisabetta Mijno.