Mara Venier e il calvario tra gli ospedali | Non è ancora finita ma a Domenica In ci sarò!

non molla. Dopo un'estate trascorsa più in ospedale che in vacanza, ziadeve affrontare una nuova operazione all'occhio, ma non ha intenzione di fermarsi. La conduttrice, amatissima dal pubblico, ha già superato due interventi chirurgici durante la stagione estiva, e ora si prepara ad affrontare un altro. Terza operazione all'occhio La conduttrice ha subito due delicati interventi alla retina a causa di un'improvvisa emorragia, uno a luglio e l'altro ad agosto. Per aggiustare le cose è molto probabile che si sottoponga a una nuova operazione. Non se ne conoscela data, ma è plausibile che tutto avvenga entro il mese di settembre.