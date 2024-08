L’allarme di Confesercenti | Avellino ad alto rischio desertificazione commerciale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Il capoluogo irpino è una delle città a piùdiin Italia. A confermarlo sono i dati ufficiali. E' tempo di definire una strategia di intervento". Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di. "Le chiusure di negozi e attività – prosegue il dirigente dell'associazione di categoria – investono ormai da molti anni, anche se in misura differente, l'intero Paese, come più volte anche da noi è stato evidenziato. E l'apertura di nuove imprese appare sempre più difficolotosa, principalmente nelle aree interne, che soffrono limiti strutturali del sistema economico e produttivo. Ma in alcune città e aree la tendenza ha raggiunto dimensioni talmente critiche da rappresentare una vera e propria emergenza per i territori e le comunità.