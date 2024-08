Il prete sulla nave delle Ong | Abbiamo salvato 182 persone Mai visti occhi così felici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Fano (Pesaro e Urbino), 29 agosto 2024 – “Io celebro matrimoni, nascite. Manon li avevo mai”. Torna con un bagaglio pesante don Sandro Messina, sacerdote della diocesi di Fano e direttore della locale Fondazione Migrantes. Venerdì notte è salpato da Trapani a bordo della barca a vela della Cei, che ha affiancato il rimorchiatore Mare Jonio nella missione di salvataggio benedetta dal Papa. In 14 ore, ha visto 182sottratte alla tirannia del mare. Con lui gli uomini e le donne di Mediterranea Saving Humans, l’organizzazione capitanata da Luca Casarini, ex no global. Torna più leggero o più pesante da questa esperienza? “Serbo tante emozioni contrastanti. La bellezzaincontrate, la grande professionalità degli operatori e dei volontari, le sofferenze che da uomo e danon riesco a tollerare.