Finale nazionale 2024 di Miss Grand International a Cinecittà World

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto– Domenica 1 settembre, nello splendido scenario del Teatro 1 dia Roma, si terrà ladi. Dopo oltre 50 tappe in tutta Italia, 40 concorrenti provenienti da ogni regione del Paese si sfideranno a Roma per conquistare la corona più ambita al mondo.è oggi il concorso di bellezza più seguito al mondo, con circa 14 milioni di follower sui social, presente in 90 nazioni e vincitore per tre anni consecutivi del premio come miglior concorso di bellezza mondiale. Il concorso si distingue anche per le sue finalità umanitarie, promuovendo la campagna “Stop the War and Violence”.