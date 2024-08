Federico Chiesa al Liverpool | la storia di tutti gli italiani che sono passati ai Reds

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Dopo un’estate travagliata, dall’esclusione dalla Juventus all’accostamento a tantissimi clube non, la telenovela diè giunta al termine: il giocatore azzurro, infatti, sarà un nuovo giocatore del. Sembrava fatta con il Barcellona, ma i problemi della squadra catalana nel registrare nuovi giocatori, a causa delle rigide regole del fair play finanziario della Liga, hanno permesso aldi inserirsi e di prelevaredalla Juventus per una cifra di circa 13 milioni tra parte fissa e bonus. Per il giocatore è pronto un contratto di 4 anni con i, nei quali Chicco cercherà di tornare quel giocatore che nel 2021 sembrava pronto a spiccare il volo, ma che l’infortunio al legamento crociato ne ha fermato bruscamente la crescita.