Ecco perché non lavora Bomba in casa Mediaset è gelo tra Pier Silvio Berlusconi e Ilary Blasi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Persi annunciano tempi molto duri a. Questa estate abbiamo visto l’ex moglie di Francesco Totti in onda alla conduzione di Battiti Live, ma per il futuro non si parla di altre trasmissioni in vista. Cosa si nasconde dietro questa assenza di prospettivetive nell’azienda del Biscione? Al momento non si conoscono ragioni ufficiali, ma poco fa è emerso un clamoroso retroscena che potrebbe spiegare tutto., come sanno bene i suoi fan, è cresciuta artisticamente a, dove ha iniziato a muovere i primi passi giovanissima come Letterina nel quiz televisivo Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Successivamente,ha spiccato il volo grazie alla sua simpatia e spontaneità, qualità che l’hanno fatta apprezzare dal pubblico. Da semplice valletta è arrivata a condurre programmi di punta in, come Le Iene e L’Isola dei Famosi.