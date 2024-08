Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dolce annuncio dopo il matrimonio? Lei rompe il silenzio – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024)hanno cominciato un nuovo capitolo della loro vita insieme, già in arrivo un? La loro storia d’amore ha appassionato milioni di italiani sin dalle prime fasi, anche perché i fan della coppia hanno potuto assistere in diretta alla nascita di questo bellissimo rapporto. I più infatti ricorderanno cheha conosciutola fine del precedenteal Grande Fratello Vip.ilpensano ad un altro figlio? – Instagram @– cityrumors.itIn quell’edizione proprio il rapporto con l’ex era al centro dell’attenzione mediatica esi era detta disinteressata a creare una nuova relazione stabile con qualcuno. Tuttavia in quei giorni all’interno della casa di Cinecittà ha ricevuto il più tradizionale dei colpi di fulmine e si è lasciata andare alla passione.