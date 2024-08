Calciomercato Napoli nuova offerta di Manna | vuole regalare un altro acquisto a Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilaccelera nelle ultime ore diperad Antonioun ultimo, pronta unadi. Dopo la bella vittoria ottenuta ai danni del Bologna per 3-0, ildi Antoniosi prepara alla prossima sfida di campionato contro il Parma. E mentre il gruppo squadra continua a lavorare al Training Center di Castel Volturno, la società è molto attenta alle dinamiche di. L’obiettivo è provare aad Antonioancora due acquisti. Con Lukaku già arrivato e McTominay atteso a Capodichino, si punta all’di un nuovo centrocampista, già individuato in Billy Gilmour del Brighton, e soprattutto per un nuovo esterno di fascia destra. Il nome nel mirino degli azzurri è quello di Junior Dina Ebimbe, laterale dell’Eintracht Francoforte.