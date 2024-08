Aperte le iscrizioni di Intercultura 2025-2026 per i ragazzi nati tra il 2007 e il 2010

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Possono essere effettuate online dal 1° settembre prossimo, e fino al 10 novembre 2024, leal programma, il concorso per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel-26, frequentando una scuola locale e vivendo insieme ad una famiglia selezionata sul posto. Si tratta senza dubbio di un’esperienza stimolante e dinamica, assai formativa per ogni studente messo a contatto con una realtà diversa da quella frequentata abitualmente e per questo motivo fonte di grandi apprendimenti sociali e di vita. I nuovi programmi sono rivolti a studentiprioritariamente tra il 1° luglioe il 31 agosto. Il processo di iscrizione è molto semplice: la prima cosa da fare è iscriversi su.it/iscriviti.