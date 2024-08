Spider-Man 4 | nuovi aggiornamenti su quando il film potrebbe arrivare nei cinema

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 28 agosto 2024)-Man 4:suilneiÈ un po’ difficile credere che Sony Pictures/Marvel Studios non abbiano ancora confermato ufficialmente che uno-Man 4 è in arrivo, se si considera la quantità di voci che si sono rincorse nell’ultimo anno o giù di lì. I fan speravano in qualche aggiornamento al SDCC, ma è facile dimenticare che qualsiasi notizia su Spidey sarebbe arrivata prima dal campo della Sony; quindi, un grande annuncio nella Hall H era sempre improbabile. Dovremmo sentire qualcosa abbastanza presto, ma per ora sono arrivate nuove indiscrezioni riguardo ailnei! Secondo Daniel Richtman, la produzione dovrebbe iniziare l’anno prossimo e ildovrebbenelle sale nel luglio del 2026, dunque tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.