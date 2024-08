Padova Guardia di Finanza sequestra 3 milioni di articoli scolastici

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Aladihato circa 3die di bigiotteria di origine cinese per carenza di informazioni obbligatorie destinate al consumatore, come previsto dal Codice del Consumo. I prodotti, tra cui penne, astucci, bracciali e collane, sono risultati privi delle indicazioni sulle caratteristiche merceologiche, sull’eventuale presenza di sostanze dannose, e mancavano i dati del produttore o dell’importatore. In alcuni casi, le informazioni erano solo in lingua cinese. A seguito delle irregolarità riscontrate, glisono statiti e il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio diper l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.