Marcell Jacobs illumina i 100 al Golden Gala | sfida stellare con Kerley Thompson e Tebogo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si preannuncia un 100 metri davveroal, tappa italiana della Diamond League che andrà in scena venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. Sul rettilineo della capitale, dove si rinnova l’appuntamento con il massimo circuito internazionale itinerante di atletica, si ritroveranno quattro sprinter che hanno partecipato alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, due dei quali sono saliti anche sul podio alle spalle dello statunitense Noah Lyles.tornerà in pista dopo il quinto posto dei Giochi (9.85, miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni) e dopo essersi espresso in 9.93 domenica pomeriggio a Chorzow. Il Messia del movimento tricolore ha tutte le carte in regola per fare sognare il pubblico nell’impianto in cui a inizio giugno si è confermato Campione d’Europa.