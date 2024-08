Industria | Istat a giugno il valore fatturato ha registrato +01% su mese -37% su anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A2024, l’indice destagionalizzato deldell’registra su base mensile una leggera crescita ine una moderata flessione in volume. Lo segnala l’, calcolando, al netto dei fattori stagionali, aumento in termini congiunturali dello 0,1% ine un calo dello 0,7% in volume. Si registrano flessioni sul mercato interno (-1,0% ine -1,6% in volume) e aumento sul mercato estero (+2,2% ine +1,0% in volume). Sull’invece, ilflette invece sia in(-3,7%) che in volume (-3,3%), sintesi – secondo l’Istituto – di diminuzioni del 6,0% sul mercato interno (-5 ,6% in volume) ed incrementi dello 0,6% su quello estero (+0,8% in volume). Nel secondo trimestre 2024, in termini congiunturali, ildell’, al netto dei fattori stagionali, registra un calo della stessa intensità sia insia in volume (-1,1%).