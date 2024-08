Ikea rivoluzione per i mobili usati | Ecco cosa si potrà fare Clienti in fermento per l’incredibile novità | come funziona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In tanti ci avevano sperato, e ora quell’idea è realtà:, secondo quanto riportato dal Financial Times, si appresta a lanciare una piattaforma dove gli utenti potranno acquistare e venderedel big svedese di seconda mano. Si chiamerà infattiPreowned. Ci sarà una prima fase pilota che partirà a Madrid e Oslo, ma si prevede già che sarà un grande successo. Al termine del test, che dovrebbe terminare alla fine dell’anno, la vendita disi diffonderà in tutto il mondo, Italia compresa. Il mercato degli oggetti di seconda mano, complice anche la forte crisi, è un trend crescente a livello mondiale. Lo dimostra il successo di piattaformeVinted, solo per citarne una. La piattaforma darà aila possibilità di pubblicare un’inserzione con il proprio mobile a marchio, le sue foto e il prezzo di vendita.