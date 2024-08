E’ urbinate il dipendente delle Poste più giovane della Provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È a Urbino ed èil piùdi un ufficio postale, punta dell’iceberg di un importante ricambio generazionale che da alcuni anni è in atto inItaliane. Marcello Ciaroni, 22 anni, lavora all’ufficio di Trasanni, alle portecittà ducale. "Sono in azienda da tre anni – spiega Ciaroni – iniziando come portalettere, mentre ora sono sportellista qui a Trasanni". La sua non era una vocazione di lunga data: "Dopo il diploma, mi ero iscritto alla facoltà di scienze motorie, ma la mia strada non era chiara. Quindi ho fatto domanda inItaliane e la mia perseveranza è stata premiata perché mi hanno chiamato. L’azienda sta attraversando una fase di rinnovamento significativa: insieme alla green economy e alla digitalizzazione c’è l’obiettivo di puntare su giovani che abbiano voglia di crescere professionalmente.