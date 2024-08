Disney Music Parade Encore | Il nuovo gioco musicale annunciato un Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Durante il Nintendo Indie World di Agosto, in Giappone si sono visti titoli esclusivi per il sol levante, ma che potrebbero arrivare anche da noi, tra questi vi era, unale che renderà felici gli amanti dei capolavorie Pixar, giocabile fino a quattro persone, con supporto della lingua inglese, per chi lo acquisterà importato.ale in arrivo daIndovrete condurre una parataale, suonando i brani più celebri dei lungometraggi animati. A seguire vogliamo condividere con voi le caratteristiche ufficiali: UnRitmico conheFamosissime – Vivi l’emozione di scenari che si illuminano a ritmo dia, simili alle attrazioni di un parco a tema. Sblocca Nuove Canzoni Man Mano che Avanzi – Ilinclude un totale di 60 brani.