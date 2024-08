Clint Eastwood | ecco quando uscirà al cinema il suo ultimo film Juror No 2

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'ultima fatica di, giunto ormai ai 94 anni d'età, ha finalmente una prima data d'uscita ufficiale Dopo un'attesa che ormai si protraeva da parecchi mesi, daeffettivamente è stata data la notizia della conclusione delle riprese, il nuovodi- intitolatoNo. 2, ha finalmente una data d'uscita ufficiale. A tre anni da Cry Macho,tornerà nelle sale (solo britanniche per il momento) il 1° novembre prossimo. Questo vuol dire che la pellicolaquasi sicuramente entro l'anno anche negli Stati Uniti, mentre non c'è ancora una data disponibile per l'Italia (ma visti i precedenti potrebbe debuttare in contemporanea oppure essere rinviato ai primi mesi del 2025 per sfruttare la