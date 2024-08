Vaiolo delle Scimmie | un’analisi aggiornata sulla situazione globale e le misure di prevenzione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Il(Mpox) è una malattia virale zoonotica causata da un orthopoxvirus, trasmessa principalmente da animali selvatici all’uomo. Dal 2022, ilha mostrato una recrudescenza, con nuovi casi segnalati in Africa, Europa e recentemente in Asia, sollevando preoccupazioni a livello internazionale. Vaccini @Foto Crediti Ansa – VelvetMagLaSecondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ilè considerato una minaccia sanitaria. Come riporta anche LaPresse, l’OMS ha lanciato un piano strategico da 135 milioni di dollari per contenere l’epidemia e distribuire vaccini. Il programma, della durata di sei mesi, prevede il rafforzamentostrategie di sorveglianza enei paesi colpiti, e in particolare il miglioramento dell’accesso ai vaccini.