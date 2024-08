Sins of a Solar Empire 2 | una nuova galassia piena di meraviglie spaziali

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 27 agosto 2024) L’uscita diof a2 è stata un viaggio tortuoso e piuttosto confuso. Anche se il gioco aveva tecnicamente lasciato l’accesso anticipato su Epic Games Store, questo lancio era avvenuto in sordina e la versione 1.0 era in realtà priva di alcuni elementi fondamentali, come la fazione finale, e necessitava di ulteriore rifinitura. Il primoof ae le sue espansioni sostanziose avevano trovato un equilibrio eccellente tra RTS e 4X, combinando la tensione delle battagliein tempo reale con la riflessione della costruzione imperiale tipica dei giochi a turni. Con così poco spazio per innovare, ci si potrebbe chiedere se ci fosse effettivamente bisogno di un seguito. Tuttavia, i ragazzi di Ironclad sono riusciti a giustificare2 con numerose novità.