Shopping gratis ai duty free dell’aeroporto | denunciati 4 viaggiatori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Fiumicino, 27 agosto 2024- Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo svolti all’interno dello scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato 4 passeggeri per tentato furto e sanzionato 3 autisti NCC e tassisti che procacciavano clienti agli arrivi mentre sono stati sanzionati anche due dipendenti di società adibite al servizio di “car valet”, per il mancato rispetto delle norme che regolano il servizio di consegna dei veicoli. In particolare, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sanzionato 2 autisti NCC e un tassista, sorpresi nei pressi dei Terminal Arrivi 1 e 3, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 6.192 euro.