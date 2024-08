Hispellum il Municipium di Scheggia e Pascelupo fa il bis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Disfida combattuta quella di, conclusasi per il secondo anno consecutivo con la vittoria deldidomenica sera. A sfidarsi nella corsa delle bighe erano i Municipia di Sassoferrato,, Tuoro sul trasimeno e Spello che hanno dato vita a uno spettacolo avvincente commentato dallo speaker Gilberto Scalabrini. Sullo sfondo delle antiche mura augustee di Spello, di fronte a un folto pubblico, la Disfida ha preso avvio alle 22 portando in campo bighe perfettamente ricostruite trainate da cavalli al trotto. A bordo di ciascuna la coppia auriga - il conduttore - e il lanciatore del pilum, antico giavellotto d’assalto da scagliare in corsa contro un bersaglio di 8, 6 e 4 punti. In due tornate di due lanci ciascuna, vince chi raggiunge il punteggio più alto.