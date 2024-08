Cosa fare oggi a Bologna | gli eventi di martedì 27 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27– Musica e cinema costellano la giornata odierna sotto le Due Torri. Vediamo quali sono gli appuntamenti programmati per. Dalle 17.30 alle 19.30, ultimo appuntamento con Montagnola Aperta: in agenda c’è una passeggiata storico-botanica, adatta a tutte le età. Alle 19, il Sun Donato al giardino Parker Lennon ospita il workshop Swing Dancing. Dalle 21, poi, torna il tradizionale Karaoke Sundonato del Mercato Sonato. Alle 20.30, tutti nel Cortile di palazzo d’Accursio per vedere lo spettacolo di burattini La tentata fuga di Re Enzo. Alle 21, al Museo internazionale della Musica c’è il concerto In a new world. Sempre alle 21, l’Arena Tivoli trasmette la visione di Anatomia di una caduta. Alle 21.15, l’Arena Orfeonica proietta California Poker. Alle 21.30, l’Arena Puccini guarda Madame Clicquot.