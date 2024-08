Carolyn Smith attaccata perché ha il cancro ecco cosa è successo Devi ritirarti

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 27 agosto 2024), coreografa e giudice di “Ballando con le Stelle”, è ormai da quasi dieci anni impegnata in una dura battaglia contro il. Dal 2015, anno in cui le è stato diagnosticato un tumore al seno, ha scelto di raccontare pubblicamente il suo percorso di cura, con l’obiettivo di condividere la sua esperienza e offrire sostegno e informazioni utili a chi si trova nella stessa difficile situazione. Nonostante l’importanza e la delicatezza del tema, che in passato era un vero e proprio tabù anche nel mondo della televisione,ha deciso di rompere il silenzio, trasformando la sua personale battaglia in un impegno civile e umano. Tuttavia, il mondo dei social media, spesso terreno fertile per commenti insensibili e odio gratuito, non sempre riconosce il valore di queste testimonianze.