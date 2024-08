Benevento al via la campagna di vaccinazione Anti-COVID-19 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASLinforma che dal mese di settembre 2024, sarà attiva ladi-19 rivolta principalmente alla popolazione adulta, con particolare attenzione alle persone anziane e a quelle con elevata fragilità. Come partecipare allavaccinale? A partire dal 2 settembre 2024, i cittadini che desiderano sottoporsi allapossono recarsi presso il Dipartimento di Prevenzione, sito in via Patrizia Mascellaro n.1., dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, muniti di Tessera Sanitaria.