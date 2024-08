Taranto operazione antidroga della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nelle ultime giornate, il Comando Provincialedidiha intensificato le operazioni contro il traffico di droga sull’intero territorio provinciale. Gli interventi, supportati dalle unità cinofile specializzate, hanno riguardato diverse aree chiave, inclusi scali portuali, stazioni ferroviarie, strutture ricettive e aree di aggregazione pubblica. Durante i controlli, i cani“Basco” e “Bessy” hanno scoperto quantità significative di sostanze illegali come hashish, marijuana, cocaina, eroina e ketamina. Le sostanze stupefacenti erano abilmente nascoste in borse, abbigliamento personale e nei doppi fondi dei portabagagli delle automobili. A seguito delle operazioni, 13 persone sono state segnalate all’autorità prefettizia come responsabili di possesso e spaccio di sostanze proibite.