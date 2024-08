Respira la recensione | la serie tra Grey’s Anatomy e The Resident ma in Spagna

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024), il nuovo medical drama originale Netflix spagnolo, sorprende per l'approccio molto americano (e soap) al genere, ma fa sorgere una domanda: perché questanon è sulla tv generalista? Dal 26 agosto in streaming. Lo diciamo subito:ci ha sorpreso. Tenevamo d'occhio il nuovo medical drama spagnolo targato Netflix con protagonista Manu Rios di Élite fin dai primi annunci, dato che il colosso dello streaming ci ha puntato pubblicizzandolo sui social e soprattutto presentandolo come "la versione ispanica di Grey's". Un paragone pericoloso, considerando che si tratta del serial più longevo del genere e che l'ha riscritto aggiungendoci l'elemento soap. Aspetto che può non piacere a tutti, soprattutto ai puristi di E.R. e compagnia, ma che negli anni si è distinto sicuramente per l'umanità, l'inclusività e l'attenzione all'attualità. Un paragone però che